В последние дни в наши военные постепенно оттесняют врага к северно-восточным границам Украины. По официальным данным, за короткий промежуток времени было освобождено более 20 населенных пунктов, среди которых и Балаклея, который выступает важным узловым центром. События обсуждают не только украинцы, но и звезды, которые также не хотят молчать о хороших новостях.

Реакция звезд на освобождение Балаклеи и Харьковщины — далее в материале.

Телеведущий Андрей Бедняков поделился видео, где наши военные поднимают флаг Украины на деоккупированной территории.

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— И так будет в каждом уголке нашей страны. Верим! — добавил Андрей.

Ольга Сумская также не сидит без дела — она опубликовала видео, где наших защитников радостно встречают в одном из освобожденных населенных пунктов.

— Нам очень сложно, но мы продвигаемся вперед — заявил Валерий Залужный. За последние несколько дней украинские военные освободили более 1 тыс. квадратных километров наших земель. Приближаем победу, — добавила Ольга.

Певица MamaRika также опубликовала видео, где мирные жители рады приходу наших защитников.

— Слезы счастья от событий последних дней. Наши герои ведут нас к победе. Слава ВСУ, — добавила артистка.

Телеведущий Владимир Остапчук опубликовал видео, где наши защитники поднимают флаг Украины над освобожденными территориями. Он прикрепил к нему свою реакцию — красные сердца.

Аналогичный ролик опубликовал у себя в Stories и Дядя Жора.

Анатолий Анатолич также обрадовался освобождению Балаклеи и Харьковщины, опубликовал видео с нашими военными и мирными жителями города.

— Балаклея. Харьковская область. Освобождена! Самая крутая фраза в конце видео. Досмотрите обязательно! Слава Украине! Слава ВСУ! — прокомментировал видео Анатолий.

Леся Никитюк опубликовала совместный снимок с Александром Поворознюком, и весело его прокомментировала.

— Слава Украине. Слава Нации. Ну а дальше вы знаете, — добавила телеведущая.

Певица Alyona Alyona опубликовала видео с поднятием украинского флага, и добавила, что наши молитвы и воля защитников приносят свои плоды.

— Человеческая вера и молитва, мужество украинских воинов и желание жить на свободной земле раз и навсегда победят тьму. Слава Украине! Слава ВСУ! — заявила артистка.

Ведущая Маша Ефросинина поблагодарила наших военных за то, что они нас защищают.

— Мне всегда хватало слов, чтобы выразить свои чувства, но сейчас я не могу вложить в слова ту благодарность, которую чувствую к нашим защитникам. Благодаря им я на 100% уверена в нашей победе над злом. Спасибо вам от всего сердца каждый день и каждый час, дорогие наши герои, — заявила Маша.

Настя Каменских также опубликовала видео с украинским флагом и военным.

— Мы сильны и свободны, нас невозможно сломать! Слава нашим ВСУ! Слава Украине! — добавила звезда.

Известно, что украинские защитники ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. При поддержке местного населения им удалось продвинуться почти на 50 км за три дня.