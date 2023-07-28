28 июля украинцы отмечают важный праздник — День Украинской Государственности. Это достаточно новый праздник, но его уже активно отмечают, поздравляя друг друга и собираясь за пышным столом в кругу друзей.

К поздравления присоединяются и знаменитости, которые делятся своими мыслями и мечтают о мирном небе.

Поздравления звезд с Днем Украинской Государственности — далее в материале.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво нарядился в желтую футболку с оригинальной синей надписью. На фоне праздника кулинар даже поинтересовался историей важной даты.

— У этого праздника даже есть специальный символ — 4 трезубца, которые означают борьбу, независимость, историю и идентичность. Украинская идентичность зародилась в далеком прошлом. Сегодня мой посыл прост — его видно на фото. А вам, мои украинцы, желаю не забывать кто вы на самом деле есть… С пробуждением, — заявил Эктор.

Певица Jerry Heil поздравила свою родную страну новой песней Благословенная земля, в которой рассказана история формирования Украины как государства.

Блогер Кристина Решетник также присоединилась к поздравлениям — она показала архивное видео, которое показывает историю Украины.

Певица Alyona Alyona покрасовалась с желто-синим флагом.

— C Днем Украинской Государственности, Украина, — добавила звезда.

Потап показал рисунок с различными трезубами, и желто-синим сердцем в руках.

Певица Джамала напомнила об истории Украины и присоединилась к поздравлениям.