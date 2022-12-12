Финалист Нацотбора на Евровидение 2023 года в Украине Demchuk (Василий Демчук) презентовал свою конкурсную песню Alive и клип на нее. Трек стал первой англоязычной композицией в карьере певца.

Сейчас миллионы украинцев оказались без света, то, что нас объединяет — пылающий в сердцах огонь и несгибаемая вера в победу добра над злом.

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Песня Alive о безусловной любви. Ее первые строчки были написаны Демчуком дома в полном блекауте, когда вся страна снова погрузилась во тьму.

– Музыка и любовь – это то, что не дает погаснуть огоньку внутри нас самих. Когда вокруг тьма и тревога, нужно беречь его и разжигать. Только чувство любви – мой луч света в это темное время. Благодаря ему я чувствую себя живым и способным бороться, – рассказал Demchuk.

В клипе на песню передана атмосфера и эмоции того дня, когда она начала рождаться в полной тьме.

Сейчас Василий гастролирует с благотворительными концертами в Украине и Европе. Он успел выступить на больших сценах в Берлине, Франкфурте, Будапеште, Варшаве, Гамбурге и других городах.