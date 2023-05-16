Телеканал ICTV2 готовит новую премьеру — 23 мая на экраны выйдет ироничный детектив Следаки, который покажет захватывающие расследования и расскажет о жизни полицейского участка. Смотреть сериал Следаки можно со вторника по четверг в 18:00.

Главные герои — скрупулезный до деталей полицейский Александр Данилюк и следователь-интеллектуал Дмитрий Ткаченко — работают в обычном следственном отделе небольшого украинского городка. С ними работают заядлые оперативники Татьяна Василенко и Денис Сергиенко, а также IТ-специалист Саша. Они — настоящие следователи, которые ведут расследование всех дел своего города и всегда находят обидчиков.

Примечательно, что название городка, в котором разворачиваются события сериала Слtдаки, не называют. Все потому, что подобное может произойти где угодно, поэтому каждый зритель узнает свой город.

Следаки сняты в формате скриптед-реалити, в основе сюжета — реальные истории. Ко всему создатели сериала добавили комедийности в сюжет, поэтому казусы следователей в участке точно поднимут зрителям настроение.

— Наши герои — очень простые, народные. Рядом с ними чувствуешь себя как в кругу самых близких. Потому что именно таким как Данилюк мог быть ваш дядя, а тетя Зина — выкопанная соседка с первого этажа, которая моет пол в подъезде и переживает за помытое, — рассказывает генеральный креативный продюсер нон скриптед ICTV и ICTV2 Татьяна Гребеник.

В сериале появятся актеры Владимир Мельник, Вячеслав Василюк, Виктория Муштей, Владислав Гончаров, Иван Жилюк, Анна Богдан, Максим Кириченко, Ольга Яцкевич.

Сериал Следаки снимали в 2021 году, а его премьера еще тогда была запланирована на весну 2023 года.