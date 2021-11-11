Украинская певица Алина Паш рассказала, употребляла ли она наркотики, чего стеснялась и какой выбор был самым сложным в ее жизни.

Об этом исполнительница рассказала Александре Кучеренко в эксклюзивном интервью 33 за 3.

Алина сказала, что если бы не была певицей, то писала бы книги. Также она отметила, что раньше стеснялась себя настоящей.

— Думала, что это не круто, — подчеркнула Паш.

Артистка сказала, что хотела бы быть более настойчивой. А самый сложный выбор в ее жизни стоял между любовью и карьерой.

— Поехать назад в Украину из Америки в тот момент, когда у меня там был любимый человек и будто бы новая страница жизни. Но нет, я поехала в родную страну, чтобы строить карьеру, — поделилась Алина.

Также Паш отметила, что ей не нравится в украинском шоу-бизнесе.

— Слишком все пластмассовое, не по настоящему, — сказала она.

Паш, которая родом из Закарпатской области, призналась, что ей было страшно ехать в Киев.

— Тогда это казалось каким-то шагом в неизвестность, — отметила Алина.

Кроме того, артистка призналась, что пробовала наркотики, однако считает, что это нехорошо.

— Было, что употребляла перед выступлением. Это ужасно, — рассказала исполнительница.

Главное, что есть в ее райдере — свежие носки. Самая большая сумма, которую Алина тратила на шоппинг — $2,5 тыс. Для комфортной жизни в столице на месяц ей необходимо 35 тыс. грн.

Алина сказала, что ее самая любимая украинская традиция — петь на Рождество колядки. Также певица отметила, что патриотизм это не то, что сейчас представляют себе люди.