Установлена причина смерти американского актера и певца Аарона Картера. Согласно результатам судебной медицинской экспертизы, он случайно утонул в ванной.

По словам судебно-медицинского эксперта Лос-Анджелеса, 34-летний музыкант утонул, поскольку был недееспособным из-за воздействий наркотических средств.

Он вдохнул дифторэтан и принял алпразолам. Дифторэтан — это газ, который часто используется в баллончиках со сжатым воздухом, а алпразолам — универсальная форма ксанакса. Смерть Картера признана несчастным случаем.

Невеста покойного музыканта и мать его единственного ребенка Мелани Мартин говорит, что результаты вскрытия не являются для нее окончательными.

— Смерть наступила в результате утопления, но также добавляется, что он был одет в футболку, что не имеет смысла. Зачем ему быть в ванне в одежде? Я до сих пор в шоке и до сих пор скучаю по Аарону каждый день. Я не понимаю цепочки событий и этот отчет заставляет нас задавать еще больше вопросов, — сказала она.

Напомним, Аарон Картер умер в ноябре 2022 года. Он был найден мертвым в ванне своего дома в Калифорнии. Детективы также рассматривали смерть музыканта как убийство, однако это стандартная процедура, а потому ожидали результаты вскрытия.