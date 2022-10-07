В росСМИ стала активно появляться информация о том, что внука российской певицы Аллы Пугачевой, актера Никиту Преснякова мобилизовали.

В Московском Губернском театре, где играет внук исполнительницы, информацию опровергли. Представитель Преснякова от комментариев отказался, однако сам Никита уже высказался по этому поводу.

Так, в своем Telegram-канале 31-летний мужчина наткнулся на комментарий подписчицы, которая спросила, действительно ли его мобилизовали. Ранее также сообщали, что сделали это якобы прямо во время репетиции спектакля.

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Пресняков не стал молчать и лаконично ответил — Фейк.

Стоит отметить, что российские пропагандисты сейчас всячески стараются насолить Алле Пугачевой. Все из-за того, что певица критикует действия власти РФ и не поддерживает войну в Украине, как и ее муж, юморист Максим Галкин.

Возможно, на фоне этого и появилась информация о мобилизации внука артистки, поскольку ее хейтеры уже не знают, что придумать. Например, ранее они трижды оставляли ей послание на пропагандистском телецентре Останкино. Одно из последних касалось ее приезда в РФ — Алла, так а на**я ты вообще приезжала?

Пугачева ответила своим критикам, отметив, что изначально они были холопами, а сейчас стали рабами.

К слову, Алла, которая вместе с семьей находится в Израиле, действительно приезжала в Россию, однако для того, чтобы выставить замок на продажу и забрать документы детей из гимназии.

Пока что певица никак не прокомментировала новость о мобилизации внука.