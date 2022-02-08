Медик Черлин Шефер подала в суд на нескольких членов съемочной группы и продюсеров фильма Ржавчина за халатность во время создания картины. Именно она оказывала помощь оператору Галине Хатчинс, которую застрелили во время съемок.

Шефер вызвали на съемочную площадку после того, как Алек Болдуин выстрелил в Хатчинс во время подготовки к сцене. Черлин оказала оператору первую помощь в ожидании вертолета, который транспортировал ее в больницу.

В иске медик утверждает, что в результате смерти женщины она перенесла “сильный шок, травму и эмоциональный стресс” и по состоянию здоровья не может вернуться к работе.

Так, в документе также идет речь о халатности нескольких членов съемочной группы, которым было поручено обращаться с огнестрельным оружием, в том числе и оружейницы Ханны Рид Гутьеррес, первого помощника режиссера Дэйва Холлса, поставщика боеприпасов Сета Кенни и мастера реквизита Сары Закри.

Напомним, что трагический инцидент произошел 21 октября. Тогда Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс, а также ранил режиссера. Актер уверял, что он не знал о боевом патроне в пистолете. Установить виновника происшествия до сих пор не удалось.