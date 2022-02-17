Украинская певица Надя Дорофеева презентовала клип на трек raznotsvetnaya.

В новой видеоработе звезда примеряла несколько экстравагантных образов. В частности, Надю можно увидеть в кружевном белом боди, черном кожаном костюме с юбкой, длинной белой шубе и мини-платье. В клипе артистка появилась в париках с длинными и короткими волосами.

Режиссером клипа выступила Таню Муиньо, которая сняла для Нади и ее дебютную работу gorit. Новый трек артистки о смелости любить и выражать свои чувства открыто.

– Смелость нужна нам всем. Смелость любить и говорить о своих чувствах: начиная с первого шага, первого признания, заканчивая смелостью любить кого-то открыто, несмотря на осуждение общества и другие запреты. Я убеждена, что у любви нет одного цвета. У каждого из нас он свой, уникальный, – прокомментировала Надя.

В комментариях поклонники отметила, что клип raznotsvetnaya получился очень ярким и эффектным.