Украинская певица Надя Дорофеева презентовала клип на трек raznotsvetnaya.
В новой видеоработе звезда примеряла несколько экстравагантных образов. В частности, Надю можно увидеть в кружевном белом боди, черном кожаном костюме с юбкой, длинной белой шубе и мини-платье. В клипе артистка появилась в париках с длинными и короткими волосами.
Режиссером клипа выступила Таню Муиньо, которая сняла для Нади и ее дебютную работу gorit. Новый трек артистки о смелости любить и выражать свои чувства открыто.
– Смелость нужна нам всем. Смелость любить и говорить о своих чувствах: начиная с первого шага, первого признания, заканчивая смелостью любить кого-то открыто, несмотря на осуждение общества и другие запреты. Я убеждена, что у любви нет одного цвета. У каждого из нас он свой, уникальный, – прокомментировала Надя.
В комментариях поклонники отметила, что клип raznotsvetnaya получился очень ярким и эффектным.
- Очень душевная песня, как мне понравились все образы Нади. Особенно с белым конем – это бомба.
- Клип и музыка просто супер. Спасибо Наде и всей ее команде за такую работу!
- Клип необычный для стиля Надежды. Но песня невероятная. Уверена, что уже завтра буду ее напевать.
- Это невероятно, не могу остановиться слушать песню и смотреть клип. Ваша команда и вы – большие молодцы!
- Нереально круто! Надя, ты самая лучшая! – пишут в комментариях.