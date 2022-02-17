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Нам всем нужна смелость: Дорофеева стала блондинкой и оседлала коня

17 февраля 2022, 12:14
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Надя Дорофеева
Источник: Надя Дорофеева

Украинская певица Надя Дорофеева презентовала клип на трек raznotsvetnaya.

В новой видеоработе звезда примеряла несколько экстравагантных образов. В частности, Надю можно увидеть в кружевном белом боди, черном кожаном костюме с юбкой, длинной белой шубе и мини-платье. В клипе артистка появилась в париках с длинными и короткими волосами.

Режиссером клипа выступила Таню Муиньо, которая сняла для Нади и ее дебютную работу gorit. Новый трек артистки о смелости любить и выражать свои чувства открыто.

– Смелость нужна нам всем. Смелость любить и говорить о своих чувствах: начиная с первого шага, первого признания, заканчивая смелостью любить кого-то открыто, несмотря на осуждение общества и другие запреты. Я убеждена, что у любви нет одного цвета. У каждого из нас он свой, уникальный, – прокомментировала Надя.

В комментариях поклонники отметила, что клип raznotsvetnaya получился очень ярким и эффектным.

  • Очень душевная песня, как мне понравились все образы Нади. Особенно с белым конем – это бомба.
  • Клип и музыка просто супер. Спасибо Наде и всей ее команде за такую ​​работу!
  • Клип необычный для стиля Надежды. Но песня невероятная. Уверена, что уже завтра буду ее напевать.
  • Это невероятно, не могу остановиться слушать песню и смотреть клип. Ваша команда и вы – большие молодцы!
  • Нереально круто! Надя, ты самая лучшая! – пишут в комментариях.
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Теги
Кліп , Надя Дорофеева , прем’єра
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