Instagram-страницу Оли Поляковой удалили из-за публикаций о войне в Украине. Певица уже обратилась к министру цифровой трансформации Михаилу Федорову, чтобы он помог решить вопрос с массовой блокировкой страниц артистов.

Соответствующее обращение появилось на странице Оли Поляковой в Facebook.

— С начала войны львиная доля украинских культурных деятелей в своих соцсетях активно освещает ужасающие события войны. Благодаря своим страницам в Instagram, Facebook мы постоянно держим связь со своей аудиторией и поддерживаем информационный фронт, сотрудничаем с благотворительными фондами, чтобы внести вклад в нашу общую победу, — отмечает певица.

По словам Поляковой, в последнее время на соцсети многих звезд с многомиллионной аудиторией усилились бот атаки, из-за которых страницы блокируют и удаляют.

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Певица призналась, что за последние несколько дней ее аккаунт в Instagram неоднократно атаковали, в результате чего исчезали публикации о благотворительных сборах, а также фото с последствиями ракетных ударов по Украине.