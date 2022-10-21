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Нам цинично закрывают рот! Полякова осталась без Instagram и обратилась к Федорову

21 октября 2022, 19:16
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Оля Полякова
Источник: Оля Полякова

Instagram-страницу Оли Поляковой удалили из-за публикаций о войне в Украине. Певица уже обратилась к министру цифровой трансформации Михаилу Федорову, чтобы он помог решить вопрос с массовой блокировкой страниц артистов.

Соответствующее обращение появилось на странице Оли Поляковой в Facebook.

— С начала войны львиная доля украинских культурных деятелей в своих соцсетях активно освещает ужасающие события войны. Благодаря своим страницам в Instagram, Facebook мы постоянно держим связь со своей аудиторией и поддерживаем информационный фронт, сотрудничаем с благотворительными фондами, чтобы внести вклад в нашу общую победу, — отмечает певица.

По словам Поляковой, в последнее время на соцсети многих звезд с многомиллионной аудиторией усилились бот атаки, из-за которых страницы блокируют и удаляют.

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Певица призналась, что за последние несколько дней ее аккаунт в Instagram неоднократно атаковали, в результате чего исчезали публикации о благотворительных сборах, а также фото с последствиями ракетных ударов по Украине.

– Нам цинично пытаются закрыть рот в освещении правды! Несмотря на то, что в последнее время мы максимально сдержаны в своих публикациях, взвешены в формулировке мнений и слов, соцсети все равно находятся под постоянной атакой. Сегодня моя страница в Instagram была удалена. И такие случаи среди украинских исполнителей, к сожалению, не единичны, — говорит Полякова.

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Теги
Instagram Війна в Україні Михайло Федоров Оля Полякова
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