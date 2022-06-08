Жена актера Юрия Ткача Виктория рассказала, как спасала их дочь Елизавету во время ракетного удара.

Спустя несколько недель полномасштабной войны в Украине Виктория решила выехать в Болгарию. По дороге туда они останавливались у друзей в Виннице. Говорит, думала, это будет первая ночь, когда они нормально выспятся.

— В Киеве мы не слышали такой сирены, а тут ее еще сопровождал мужской голос. Я проснулась от гула и увидела в окном напротив зарево, словно включили очень много софитов и направили на один дом, розово-красно-оранжевое, — вспоминает жена Ткача.

Говорит, поняла, что сейчас произойдет, но выбежать в коридор не было времени.

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— Я сразу подумала, что нужно накрыть ребенка и накрыла ее собой. Прогремел взрыв, окна задрожали. Мы выбежали в коридор… Я вышла на балкон, открываю окно и вижу как летит вторая ракета. И второй взрыв. Это тогда в Виннице они целились в телевизионную башню, а мы были от нее меньше чем в двух километрах. Это было очень страшно, — призналась Виктория.

В середине мая Юрий Ткач впервые встретился с семьей после долгой разлуки. В Instagram артист обнародовал трогательное видео под песню Макса Барских — Буде весна, на котором показал первую встречу с женой и дочерью спустя два месяца.

Фото: Виктория Ткач