Певица Анна Тринчер выпустила клип на песню Очі. Ролик стал дополнением к песни, в которой поется о любви и чувствах, вспыхнувших между двумя сердцами.

В клипе Анна делает все, чтобы растопить парня, который буквально холодный как лед — он предстал перед камерой в кубе льда, и Тринчер помогла ему снова ожить. Сама артистка призналась — над песней и клипом она очень долго работала с командой.

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— В клипе мы в тысячу раз приумножили свои силы и энергию, и это читается в наших движениях, ведь это нереальная отдача своему труду. Я не просто работала на камеру, а кайфовала от процесса! — добавила Тринчер.

Пользователи сети уже оценили работу певицы:

Наконец, дождались! Очень красивый, энергичный клип.

Вау, песня в самое сердечко. Клип на высочайшем уровне, а идея — огонь.

Очень понравилось. Даже не поняла что уже все. Просто и не навязчиво. Нужно пересмотреть

Что певица, что клип, что песня — огонь!

Напомним, что недавно Тринчер рассказала о своем состоянии после фото под капельницей. Звезда сообщила, что ей было даже тяжело сидеть, и пока не знает причин своего состояния. Врачи пока не поставили диагноз.