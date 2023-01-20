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Сложнее всего было выжить: Апанасенко рассказала о подготовке к Мисс Вселенная 2022

20 января 2023, 15:18
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Вікторія Апанасенко - Міс Україна Всесвіт 2022

Модель и волонтер из Чернигова, 28-летняя Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на Мисс Вселенная 2022 рассказала, что было самое сложное в подготовке к конкурсу. 

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Виктория заявила, что весь процесс происходил в условиях войны, что заметно усложняло задачу.

— Сложнее всего был выжить. Также я много волонтерила, и соединять подготовку с помощью другим было очень сложно. Несколько месяцев я каждый день ходила на кухню и готовила, а также посещала Киевскую область. Это было эмоционально тяжело — когда ты слышишь от людей страшные и болезненные истории, ты не понимаешь, как в это время искать блестящее платье, каблуки и сумочки, — призналась Апанасенко.

В интервью модель добавила, что конкурс Мисс Вселенная — это совсем другой мир, который ничего не имеет общего с реалиями в Украине.

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— Когда ты приезжаешь с войны и все ходят в блестящих ярких платьях, на каблуках и толпа фанатов кричит – это параллельная реальность, — уверяет представительница Украины.

Так, Викторию выбивали из колеи болезненные истории украинцев, пострадавших от войны.

— Потому что конкурс красоты – это праздник, это что-то яркое, и найти в себе силы переключить мозг на это яркое – было очень тяжело, — закончила свою мысль модель.

Напомним, что Мисс Вселенная 2022 выиграла представительница США, а Виктория не попала в топ-16.

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Війна в Україні Міс Всесвіт
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