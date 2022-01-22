Участник проекта Improv Live Show (Новый Канал) Валентин Михиенко рассказал, какие фильмы посмотреть долгими зимними вечерами. Он дивил необычной подборкой картин. В списке актера и комика — криминал.

Побег из Шоушенка

– Несмотря на то, что действие происходит в тюрьме, это самый уютный фильм. При просмотре у меня появляется ощущение будто вижусь с какими-то близкими друзьями, – делится своими эмоциями Михиенко.

По сюжету, успешного банкира Энди Дюфрейна обвинили в убийстве собственной жены и ее любовника. И хотя он не был виновным, он оказался в тюрьме, где столкнулся с беззаконием и жестокостью. Оставаться в Шоушенке он не хотел — план побега уже был в мыслях главного героя.

Красное уведомление

– Лента 2021 от Netflix. Я бы не сказал, что это мой любимый фильм, но посмотреть зимним вечером можно. К тому же, в главных ролях первоклассные актеры — Двейн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот. Фильм новый, веселый и очень легкий, – заявляет импровизатор.

Картина расскажет об агенте ФБР, который преследует самого разыскиваемого в мире похищающего картины вора. Но в одной из попыток поймать преступника он невольно сам становится его соучастником, и теперь проблемы с законом возникают у него самого.

Омерзительная восьмерка

– Действие фильма происходит зимой — идеально подходит для этой подборки. К моменту первой драки погода создает настоящий уют, — делится впечатлениями Валентин.

Фильм в стиле вестерна расскажет историю о США после Гражданской войны. Восемь жителей Запада, которые ищут убежища во время снежной бури, оказываются в безлюдной усадьбе. Один из гостей хижины — настоящий преступник. Доверять нельзя никому.

Для тех, кто хочет посмотреть мини-сериалы под пледом зимними вечерами, ведущая реалити Ревизоры на пороге (Новый канал) Анна Жижа поделилась своей подборкой.