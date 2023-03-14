Российский режиссер Александр Молочников планирует снять под Киевом фильм о детях из Бахмута. Он с оператором уже в Украине, где пытается быстро собрать украинскую команду и провести съемки на реальной локации — в разрушенном доме.

Об этом сообщила украинский режиссер Ирина Целик в Facebook, назвав ситуацию этическим преступлением.

— Совершенно случайно всплывает информация о том, что это фильм российского режиссера, который еще в прошлом году снимал сериал в России, а теперь живет в Нью-Йорке и имеет американский паспорт. Александр Молочников планирует снимать свой игровой короткий метр о детях из Бахмута в ближайшие дни под Киевом, — написала Целик.

По словам Ирины, российский режисер обратился к ее приятелю, художнику-постановщику Ивану Сауткину с предложением поработать на проекте. Тот специально принял предложение, взял сценарий и записал их разговор на диктофон.

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— Я прочитала его сценарий. В нем много безвкусицы, но хуже всего не это. Вдумайтесь еще раз — в то время, как украинские дети гибнут от террористических действий России, режиссер-россиянин едет в Украину снимать об этом игровой фильм и привлекает к съемкам других украинских детей, чьи родители понятия не имеют о том, что это за проект и кто его автор, — подчеркнула Целик.

Также она отметила, что в 2022 году Молочников снял веб-сериал российского производства Монастырь. Но стоит отметить и то, что он открыто критикует агрессию РФ и путинский режим.

Более того, Молочников получил премию от президента РФ Владимира Путина в 2017 году за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.