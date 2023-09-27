Украинская актриса Рита Бурковская получила награду на церемонии Septimius Awards, состоявшейся в Амстердаме. Она одержала победу в номинации Лучшая европейская актриса за главную роль в фильме Видение бабочки, снятого режиссером Максимом Наконечным.

В ленте рассказывается история аэроразведчицы с позывным “Бабочка”, которая выходит из плена. Ее ждут родные, друзья, собратья и любимый. Однако, в новой жизни она сталкивается с новыми вызовами. Эта лента стала дебютом Наконечного в жанре полного метра. Сценарий он написал совместно с писательницей и режиссером Ириной Цилык.

Мировая премьера Видения бабочки состоялась в конце этой весны на Каннском фестивале в программе Особый взгляд — второй по важности секции мероприятия.

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В кинокругах трофей от Septimius Awards считается престижным. Эта премия фокусирует внимание на поиске и поощрении новых независимых талантов. Отличие могут получить различные направления кинопроизводства, включая художественные и документальные фильмы, анимацию, телесериалы и сценарии.

Фото: Держкіно