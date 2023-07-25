Артистка Надя Дорофеева остро подколола своего нового мужа, ресторатора Кацурина. Михаил не заметил пропущенный участок волос на затылке, и певица решила над этим посмеяться.

Так, снимок с неудачной стрижкой артистка показала в Instagram.

— Просто человек так проходил целый день и не знал, что не добрил. Тут может быть ваша реклама, — поиронизировала Надя.

Артистка также обратилась к поклонникам, чтобы спросить у них, какой рисунок спрятан в недобритом комке волос на голове своего мужа. Сам Кацурин заявил, что видит в этом Дракулу и сову.

Фанаты отметили, что волосы напоминают кусочек пиццы, снеки Doritos и очень большую семечку. Стоит отметить, что пара часто подкалывает друг друга. К примеру, Кацурин сделал предложение Дорофеевой во время езды на мопеде.

Впрочем, иронизировать артистка может и над собой. Дорофеева показала свои детские фото и отметила на них свой стиль. Звезда отшутилась, что ее чувство вкуса не изменилось.