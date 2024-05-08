Певица Надя Дорофеева не смогла сдержать слез во время выступления Alyona Alyona и Jerry Heil в первом полуфинале Евровидения 2024.

Дорофеева показалась в слезах после выступления Украины на Евровидении 2024

Вчера, 7 мая, в Мальме отгремел первый полуфинал Евровидения 2024, во время которого выступила и Украина. Alyona Alyona и Jerry Heil исполнили на конкурсной сцене песню Teresa & Maria. Номер и вокал участниц поразили многих, в их число вошла и коллега артисток, певица Надя Дорофеева.

Артистка призналась, что выступление Alyona Alyona и Jerry Heil довело ее до слез. Она выразила представительницам Украины свое восхищение, а также Тане Муиньо, которая является постановщиком номера.

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— Девочки на Евровидении — гордость и раз**б. Очень растрогали меня… Тупо расплакалась на номере наших девочек, — написала Надя.

К слову, многие зрители конкурса отмечали, что расплакались на выступлении украинок. Как в сети отреагировали на выступление Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении 2024 — читайте на Фактах ICTV.