Украинская певица Надя Дорофеева поздравила своего бывшего мужа Дантеса с днем рождения, с которым они расстались в марте 2022 года. Звезда пожелала Владимиру осуществление всех желаний.
— С днем рождения тебя! Знаю, как много ты еще сделаешь всего крутого. Пусть твои мечты сбываются, — кратко обратилась к бывшему мужу певица.
Сам музыкант пока никак не отреагировал на пожелания девушки, но сказал своим подписчикам, что пожертвование средств на счет фонда Вернись живым будет лучшим для него подарком.
— У меня день рождения в День Конституции Украины! Лучшим подарком будет перечисление на фонд, — признался Дантес.
На фоне романа Дорофеевой с Кацуриным, Владимир времени зря не теряет. Вместе с бывшей женой Михаила Дашей, он подогревает интерес фанатов — они нередко появляются на снимках, а в последний раз он ее провожал на поезд. Уже с вагона дизайнерша послала Дантесу воздушный поцелуй, что только подлило масла в огонь.
Стоит отметить, что Даша и Владимир сблизились после расставания со своими партнерами. Они и до этого дружили семьями, но сейчас такое активное совместное проведение времени может трактоваться не только как дружба.