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Надя Дорофеева поздравила Дантеса с днем рождения: что пожелала бывшему

28 июня 2022, 12:09
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Надя Дорофеева поздравила Дантеса с днем рождения: что пожелала бывшему

Украинская певица Надя Дорофеева поздравила своего бывшего мужа Дантеса с днем рождения, с которым они расстались в марте 2022 года. Звезда пожелала Владимиру осуществление всех желаний.

— С днем рождения тебя! Знаю, как много ты еще сделаешь всего крутого. Пусть твои мечты сбываются, — кратко обратилась к бывшему мужу певица.

Дорофеева

Сам музыкант пока никак не отреагировал на пожелания девушки, но сказал своим подписчикам, что пожертвование средств на счет фонда Вернись живым будет лучшим для него подарком.

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— У меня день рождения в День Конституции Украины! Лучшим подарком будет перечисление на фонд, — признался Дантес.

Дантес

На фоне романа Дорофеевой с Кацуриным, Владимир времени зря не теряет. Вместе с бывшей женой Михаила Дашей, он подогревает интерес фанатов — они нередко появляются на снимках, а в последний раз он ее провожал на поезд. Уже с вагона дизайнерша послала Дантесу воздушный поцелуй, что только подлило масла в огонь.

Стоит отметить, что Даша и Владимир сблизились после расставания со своими партнерами. Они и до этого дружили семьями, но сейчас такое активное совместное проведение времени может трактоваться не только как дружба.

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