Надя Дорофеева могла отравиться несвежим барбекю: вся команда возвращается в Киев

Украинская певица Надя Дорофеева 6 ноября попала в больницу, из-за чего ей пришлось отменить концерт в Египте.

Как сообщили на ее фан-странице в Instagram, певице стало плохо из-за несвежего барбекю.

Основательница фан-клуба выяснила, что сегодня ночью Дорофеева со своей командой вернется в Киев. Концерт в Египте не перенесли, а отменили.

— Вчера за 20 минут до концерта Нади стало плохо и ее госпитализировали в больницу. Уже в больнице выяснилось, что Наде стало плохо из-за барбекю, он оказался несвежим (…) Все оказалось не так страшно, как мы думали, – написали на фан-странице Дорофеевой.

Также информацией поделилась танцовщица Дорофеевой – Светлана Сакаль. Девушка попросила не разводить панику.

– Успокойтесь! Вы все пишете мне. Я не могу ответить. Пожалуйста, не разводите панику. Все хорошо, – написала Светлана.

Сама певица пока никак не прокомментировала свое состояние.