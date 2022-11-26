Певица Джамала прокомментировала скандал с исполнительницей Тиной Кароль из-за судейского кресла в жюри Нацотбора Евровидения 2023.

Так, 9 ноября в приложении Дія завершилось голосование за судей, которыми стали — Джамала, лидер группы Антитела Тарас Тополя и фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина. Результатом осталась недовольна Тина Кароль, которая также претендовала на место в жюри.

— Чудесные партнеры, общаемся. Всех уважаю. Конечно, волнуюсь очень, творческие люди — они чувствительные, каждый взгляд, слово, а тут еще война. У всех есть какие-то истории. И ты должен это учитывать, — говорит Джамала.

Относительно места для Тины Кароль, певица отмечает, этот вопрос должен задаваться Суспільному.

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— Я не могу об этом говорить, возможно, это нужно поставить вопрос Суспільному касательно дополнительного места или лишнего. Я рада, что Нацотбор состоится и, если люди выбрали меня, это большая честь и ответственность, — отметила артистка.

Напомним, Тине Кароль не понравился подсчет голосов относительно голосования за жюри Нацотбора Евровидения 2023. Все дело в том, что аналитика от Суспільного показала, что Юлия Санина получила 15,69% голосов от общего количества, но сервис Дія округлил значение до 16%.

В то же время у Тины Кароль все иначе — Суспільне указало на 15,68% голосов, но Дія округлила до значения в 15%.