Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Кино и сериалы

Национальный конкурс Одесского кинофестиваля пройдет в Варшаве

8 июня 2022, 16:59
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Национальный конкурс Одесского кинофестиваля пройдет в Варшаве
Источник: Depositphotos

Национальный конкурс Одесского международного кинофестиваля пройдет в рамках Варшавского международного кинофестиваля. Мероприятие состоится 14-23 октября 2022 года.

Заявки на участие принимаются до 1 сентября. К участию в программе OIFF National Competition in Warsaw приглашаются полнометражные художественные и документальные фильмы, а также короткометражные игровые ленты.

К процессу селекции фильмов для участия в Международной конкурсной программе Визии Европы допускаются полнометражные фильмы высокого художественного качества, имеющие зрительский потенциал. Они должны быть созданы в странах Центральной, Восточной, Западной, Северной и Южной Европы и завершены до 1 января 2021 года. Также их премьеры не должно было быть на территории Украины на момент начала кинофестиваля в 2022 году.

Сейчас смотрят

Директор Варшавского международного кинофестиваля Стефан Лаудин сказал, что в 2014 году, когда Россия вторглась в Крым, украинские кинематографисты пригласили польских коллег на Одесский МКФ в июле, а они в свою очередь пригласили украинцев к себе. С тех пор и началась партнерская связь.

— Сейчас в 2022 году, когда Россия начала войну в Украине и Одесский международный кинофестиваль не может состояться, мы быстро договорились, что украинский конкурс ОМКФ будет проведен в Варшаве. Где же еще? — сказал Стефан.

Генеральный директор Одесского международного кинофестиваля Анна Мачух отметила, что мы благодарны польским коллегам за огромную поддержку Украины и возможность показать Национальный конкурс 13-го ОМКФ на Варшавском международном кинофестивале.

— К сожалению, в условиях войны проведение Одесского международного кинофестиваля в традиционном формате невозможно. Однако, уверена, новое украинское кино должно быть увидено. И я рада, что его, в частности, увидит польский зритель и украинцы, вынужденно находящиеся сейчас за границей, — добавила она.

Читайте также:
Национальный конкурс Одесского кинофестиваля пройдет в ВаршавеНенависть исчезнет, а диктаторы умрут: Зеленский открыл Каннский кинофестиваль

Теги
Варшава Одесский международный кинофестиваль
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь