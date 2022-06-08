Национальный конкурс Одесского кинофестиваля пройдет в Варшаве

Национальный конкурс Одесского международного кинофестиваля пройдет в рамках Варшавского международного кинофестиваля. Мероприятие состоится 14-23 октября 2022 года.

Заявки на участие принимаются до 1 сентября. К участию в программе OIFF National Competition in Warsaw приглашаются полнометражные художественные и документальные фильмы, а также короткометражные игровые ленты.

К процессу селекции фильмов для участия в Международной конкурсной программе Визии Европы допускаются полнометражные фильмы высокого художественного качества, имеющие зрительский потенциал. Они должны быть созданы в странах Центральной, Восточной, Западной, Северной и Южной Европы и завершены до 1 января 2021 года. Также их премьеры не должно было быть на территории Украины на момент начала кинофестиваля в 2022 году.

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Директор Варшавского международного кинофестиваля Стефан Лаудин сказал, что в 2014 году, когда Россия вторглась в Крым, украинские кинематографисты пригласили польских коллег на Одесский МКФ в июле, а они в свою очередь пригласили украинцев к себе. С тех пор и началась партнерская связь.

— Сейчас в 2022 году, когда Россия начала войну в Украине и Одесский международный кинофестиваль не может состояться, мы быстро договорились, что украинский конкурс ОМКФ будет проведен в Варшаве. Где же еще? — сказал Стефан.

Генеральный директор Одесского международного кинофестиваля Анна Мачух отметила, что мы благодарны польским коллегам за огромную поддержку Украины и возможность показать Национальный конкурс 13-го ОМКФ на Варшавском международном кинофестивале.