Во время создания сериала о супергерое от Marvel погиб один из членов съемочной группы. Речь идет о проекте под названием Чудо-человек, который снимают в Лос-Анджелесе.

Трагедия на съемках сериала Marvel: что известно

Так, коронер, которые расследует внезапные смерти, опознал 41-летнего Хуана Осорио — сообщается, что он был техником по свету.

Примечательно, что съемки в момент инцидента не производились, а Хуан умер от падения с высоты. Спасти мужчину не успели.

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В Marvel уже отреагировали на смерть работника — они выразили соболезнование по этому поводу и заявили о расследовании.

— Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и друзьям, а также поддерживаем расследования обстоятельств этого инцидента, — отметили в кинокомпании.

Известно, что съемки сериала Чудо Человека с Яхья Абдул-Матином II и Беном Кингсли должны были начаться в марте 2024 года после остановки на фоне забастовок в Голливуде 2023. О сроках выхода сериала пока нет никаких данных.

Это далеко не первая смерть во время съемок голливудских фильмов и сериалов. Среди умерших есть и люди из Украины. Известно, что Алек Болдвин снова отрицает убийство украинки Галины Хатчинс. Режиссер и актер уверен, что он не виноват в смерти, и не считает, что нажимал на курок револьвера, из которого застрелили оператора.