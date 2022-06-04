Ансамбль песни и танца Вооруженных сил Украины почтил память крымских татар, которых изгоняли из своих домов, уничтожали и пытали.

Солист ансамбля крымский татарин Исмаил Куртумеров исполнил песню своего народа под аккомпанемент военных музыкантов.

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— Это уже вторая песня, которую мы посвящаем мусульманам-кырымлы, которые разделили судьбу с украинским народом и были так же подвергнуты геноциду и перемещению по злой воле кремлевских тиранов. Перед этим мы исполнили песню Ве Алла к празднику Рамадан — мы показываем, что действительно уважаем всех, кто с нами, и чем связаны наши народы, — рассказал главный дирижер ансамбля Дмитрий Антонюк.

4 июня для исполнения этой песни выбрали не просто так — десятки лет назад в этот день Берия рапортовал Сталину о завершении спецоперации по переселению крымских татар. После этого выяснилось, что палачи забыли вывезти кырымлы, которые жили на Арабатской стрелке. Тогда женщин, детей и стариков посадили на баржу и утопили в Азовском море. Те, кто не утонул, был уничтожен пулеметным обстрелом.

14 июня Кремль разрешил российским семьям заселиться в домах убитых крымских татар. Советская власть конфисковала около 80 тыс. домов, 500 тыс. голов коров, 360 тыс. соток земли и 40 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции — все это принадлежало кырымлы.