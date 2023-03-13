На Западном фронте без перемен стал лучшим международным фильмом на Оскаре 2023

На Западном фронте без перемен стал лауреатом кинопремии Оскар 2023 в номинации Лучший иностранный фильм.

Создателям немецкой ленты вручили награду во время 95-й церемонии вручения наград Оскар в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Режиссером фильма выступил Эдвард Бергер. Эта лента является первой немецкой экранизацией романа Эриха Марии Ремарка за более чем 100 лет.

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Через трагическую историю Пауля Боймера зритель видит суровые реалии, как немецкую молодежь захватывает романтика Первой мировой войны, что приводит к ужасу.

Ранее На Западном фронте без перемен одержал семь побед на британской премии BAFTA и номинировался на победу в аналогичной категории на Золотом глобусе.

В этом году на кинопремию Оскар ее выдвинули в девяти номинациях, среди которых Лучший фильм, Лучшая операторская работа и Лучший адаптированный сценарий.

Также на победу в номинации Лучший иностранный фильм претендовали такие ленты: Аргентина, 1985 режиссера Сантьяго Митре (Аргентина), Близко режиссера Лукаса Донта (Бельгия), ЕО режиссера Ежи Сколимовского (Польша) и Тихоня режиссера Колма Береада (Ирландия).