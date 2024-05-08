В первом полуфинале Евровидения 2024 разгорелся скандал вокруг шведского певца Эрика Сааде. Музыкант нарушил одно из главных правил конкурса своим жестом в поддержку Палестины.

Скандал на Евровидении 2024 из-за поддержки Палестины

Эрик пренебрег запретом на политические жесты и использование флагов стран, которые не принимают участие в Евровидении.

На сцену Саад вышел вместе с певицей Элени Фурейра и Chanel, а вокруг его запястья был обмотан флаг Палестины. Учитывая, что между участником конкурса Израилем и Палестиной длится военный конфликт, такое нарушение считается жестким по меркам мероприятия.

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Организаторы конкурса уже отреагировали на этот жест музыканта — они отметили, что Эрик был ознакомлен с правилами мероприятия.

— Нам жаль, что Эрик Сааде решил пренебречь неполитическим характером события, — отметили организаторы Евровидения 2024.

Сааде также отреагировал на скандал вокруг его действия. Он отметил, что получил этот флаг от отца-палестинца и надел его для своей аутентичности и показа происхождения.

Во время украинского выступления также произошел казус — представительница Украины Jerry Heil травмировалась во время номера. Она ударилась коленом и после выступления красовалась с бинтом.