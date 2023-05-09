Украинский артист Андрей Данилко, более известен как Верка Сердючка рассказал, появится ли он на сцене Евровидения 2023 в финале. Певец также посоветовал пересмотреть его выступление на Евровидении 2007 года в топовом качестве.

Так, Данилко начал с хорошей новости для фанатов — его выступление на Евровидении 2007 с песней Lasha Tumbai можно посмотреть в видео в формате 4К. Это удалось реализовать благодаря искусственного интеллекта, который самостоятельно обработал ролик.

В добавок к этому, Данилко подогрел интерес фанатов к Евровидению 2023, которое началось уже 9 мая.

— Очень рекомендуем к просмотру старое видео, особенно учитывая то, что мы как раз на пути в Ливерпуль. Увидимся в финале Евровидения 2023 года! — добавил Андрей.

Напомним, что ранее у Данилко были проблемы со здоровьем, из-за которых он был вынужден перенести весенний тур. В начале марта у артиста был острый ларингит, на фоне которого произошло кровоизлияние в голосовую связку.

Напомним, что украинские звезды выступят в финале Евровидения 2023 13 мая в качестве гостей. Среди них — Кalush Orchestra, Go-A, Джамала, Тина Кароль и Верка Сердючка. Все они удачно представляли Украину на конкурсе годами ранее. Впрочем, победительница Евровидения 2004 Руслана не появится на сцене. Она примет участие в двух постановках, к которым организаторы конкурса не имеют никакого отношения.