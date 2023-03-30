На фоне слухов об отношениях с певцом: Селена Гомес поужинала с помощницей Зейна Малика

Американскую певицу и актрису Селену Гомес заметили во время ужина с помощницей британского исполнителя Зейна Малика. Предполагается, что он состоялся перед свиданием двух звезд.

Так, Гомес и Тэрин Циммерман были замечены на выходе из заведения Nobu в Нью-Йорке. Они шли бок о бок после ужина в японском ресторане.

Во время встречи Селена была одета в темно-серую джинсовую куртку поверх черных брюк и верха в тон. Образ она дополнила массивным шарфом, сумкой и ботинками на платформе.

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Напомним, ранее стало известно, что Селену видели вместе с Зейном на свидании. Они якобы держались за руку и целовались.

Более того, Малик подписался на Гомес в Instagram. Казалось бы, что тут такого, однако есть но, поскольку певец следит всего за 18 людьми.

Сами звезды официально свои отношения пока что не подтвердили.

Напомним, что Зейн Малик с 2015 года встречался с моделью Джиджи Хадид. В 2020 году у них родилась дочь. Спустя время они расстались.

Громкий роман Селены с певцом Джастином Бибером стал поводом для обсуждений еще на многие годы, уже даже когда исполнитель женился на Хейли Болдуин.