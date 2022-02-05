На СТБ сообщили имена жюри и ведущей нового шоу Танцы. Wоrld of dance

В субботу, 5 февраля, телеканал СТБ и группа Starlight Media объявили имена жюри и ведущей нового шоу под названием Танцы. Wоrld of dance.

Этот проект – адаптация успешного формата, который дистрибьютируется компанией NBCUniversal.

Уже этой весной Украина увидит лучший современный танцевальный проект, который существует на мировом телевидении. На эту сцену стремятся топовые танцовщики и танцовщицы, а место за столом жюри достойны занять только самые именитые хореографы и постановщики.

Весной выбирать лучших танцоров будут: Татьяна Денисова, Макс Чмерковский и Евгений Кот.

Татьяна Денисова – хореограф, режиссер, креативный продюсер, чьи постановки это всегда сочетание сильнейшей хореографии и глубоких эмоций. Бессменная судья и муза проекта Танцуют все на телеканале СТБ. Главный постановщик номеров самых масштабных проектов Украины: Х-фактор, Танцуют все, Україна має талант.

Макс Чмерковский – хореограф с мировым именем, топовый представитель бального танца. Десятикратный обладатель профессиональных танцевальных титулов. Победитель, дважды серебряный призер и дважды бронзовый призер американского телевизионного шоу Dancing With The Stars. Владелец четырнадцати танцевальных школ в Америке. Сооснователь и руководитель некоммерческой образовательной благотворительной организации Dance Team USA, занимающейся поддержкой и подготовкой будущих танцоров. Владелец компании Maksim Chmerkovskiy Productions, которая организовывает танцевальные туры по всему миру.

Евгений Кот – хореограф-постановщик, судья легендарного проекта Україна має талант (2021 г). Солист первых в Украине 3D-шоу уровня Цирка дю Солей (Барон Мюнхгаузен, Вартові мрій). Победитель шоу Танцуют все и Танцы со звездами, режиссер-постановщик номеров для самых рейтинговых телепроектов в стране.

Ведущая проекта Танцы. World of Dance – семикратная чемпионка Украины, Европы и мира по гимнастике, четырехкратная чемпионка мира по пол-дэнсу и профессиональный тренер Наталья Татаринцева.

– Нам удалось собрать команду, чей опыт и экспертность в мире танца не вызывают никаких сомнений у профессиональной тусовки. Каждый из них горит огромным желанием вывести танцы в Украине на новый уровень, задать новый танцевальный виток в стране. И это полностью совпадает с миссией формата World of Dance, который развивает танцевальную культуру во всем мире. Этой весной в эфире СТБ начнется новая танцевальная история: все самые важные моменты нашей жизни – любовь, страсть, отношения отцов и детей и даже социальные темы – мы расскажем на языке танца. Это будет не только красиво и зрелищно, но еще современно и технологично. А самое главное – с теплом и позитивными эмоциями, которые нам всем так важны сегодня, – комментирует руководитель проекта Анатолий Максимов.

Съемки телевизионных кастингов уже стартовали.

Премьера шоу Танцы. World of Dance в эфире СТБ состоится весной.

Генеральный продюсер программ СТБ — Наталья Франчук

Производство — творческая студия Starlight Production

Директор студии — Елизавета Гусева

Руководитель проекта — Анатолий Максимов.

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*Телеканал СТБ входит в состав медиагруппы Starlight Media, являющейся безусловным лидером телевизионного рынка. Второй год подряд СТБ является лидером роста среди крупных телеканалов. По итогам 2021 года СТБ увеличил долю на 19% по отношению к 2020 году и вошел в ТОП-3 телеканалов страны. Также по итогам 2021 года СТБ является лидером рынка по женской коммерческой аудитории с долей 10,9%.