На Шакиру напала крыса во время съемок клипа: Случается даже с русалками

На Шакиру напала крыса во время съемок клипа на новую песню Copa Vacía. Момент неожиданной встречи с грызуном засняли на камеру.

Для своего ролика Шакира легла в кучу мусора, одетая в костюм русалки. Внезапно в кадр попадает крыса, которая подбегает к певице, издает пронзительный крик и бросается на артистку.

Шакира попыталась убежать от крысы, но была одета в очень обтягивающий костюм. К счастью, контактировать с грызуном не пришлось — в маленькие лапки попали только накладные розовые волосы артистки.

В Instagram артистка поделилась своими переживаниями по поводу таких экстремальных съемок.

— Вещи, которые происходят даже с русалками, — подписала ролик певица.

Суть клипа — тяжелый путь русалки, которая ради любви оказывается на помойке среди крыс. Впрочем, в итоге она попадает в свою естественную среду обитания.

Это не первый опасный момент на съемках клипа — до этого артистка призналась, что аквариум с водой сломался, и съемочной группе пришлось ее спасать.

— Аквариум сломался, съемочную площадку затопило, и меня пришлось вытаскивать. Я не могла выйти, потому что у меня был русалочий хвост, и я не могла вылезти, — добавила певица.

Впрочем, звезды попадают в опасные ситуации и не только в клипах — Оля Полякова рассказала об абьюзивных отношениях. Например, однажды ей в голову полетел пакет сока.