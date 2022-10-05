Французские актрисы начали массово состригать пряди волос в поддержку иранских женщин. В их числе — Изабель Юппер и Жюльет Бинош, и свое решение они снимают на видео.

Так модели поддержали протесты в Иране, которые вспыхнули после смерти 22-летней задержанной из-за “неправильного ношения хиджаба”.

— За свободу, — кратко, но смело говорят девушки на видео перед обрезанием пряди волос.

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Участницы флешмоба заявили, что смелость и достоинство иранских женщин заставили их действовать.

Также в соцсетях пользователи начали подхватывать эту идею, публикуя свои видео с обрезанием волос с хештэгом #HairForFreedom.

Известно, что инициаторами этой поддержки стали адвокаты Ричард Седийо, Жюли Кутюрье и Кристианой Ферал Шул. Они заявили, что это еще не конец, и призвали мужчин принять участие во флешмобе.

— Это еще не конец. Мужчины также могут состричь свои волосы. Нам кажется, что это и произойдет, — заявили адвокаты.

Впрочем, свою поддержку протестам в Иране выражают не только французские модели и адвокаты. Ранее Илон Маск заявил, что намерен развернуть работу Starlink на территории страны, чтобы поддерживать независимость и свободу слова.