На концерте Анны Тринчер в Одессе произошел казус — выключился свет со всей аппаратурой и музыкой. Однако звезда не растерялась и продолжила шоу.

Своими эмоциями звезда поделилась в Instagram, показав неожиданный поворот на своем концерте.

Анна заявила, что перед шоу традиционно настраивалась на выступление, ведь зал был очень большим. Но уже посреди концерта выключился свет в здании — остановилась музыка, перестала работать аппаратура. Даже микрофон оказался бесполезным.

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Впрочем, настроение у одесситов было на высшем уровне — Тринчер начали поддерживать из зала — аплодировать и кричать. Да и сама певица не растерялась — даже без освещения и музыки она приковывала к себе внимание своими движениями.

Со сцены Анна призналась — такое у нее впервые.

Организация шоу — сложный процесс, в котором одна ошибка может сорвать все планы. К примеру, Дорофеева отменила концерт в Вене из-за невыполнения райдера. Певица добавила, что не было даже микрофонов — такое в ее карьере произошло впервые.