На ICTV2 покажут музыкальный фильм Колядки на Кудрявці

Премьера рождественского музыкального фильма Колядки на Кудрявці состоится 6 января в 23:00 на телеканале ICTV2.
В праздничной ленте воспроизвели восемь древних колядок, обновленных электронным звучанием. Народное пение исполняют известные украинские артисты — Джамала, Дантес, Wellboy, Tонка, Tery, ЮЮ, Lely45 и ЩукаРиба.
В проекте звучат аутентичные колядки со всей Украины, которые передавались устно из поколения в поколение. Они были собраны в специальных фольклорных экспедициях. Это первое их исполнение в цифровом формате в современной музыкальной обработке на большую аудиторию.
– Музыкальный фильм – это необычный жанр для нашего эфира. Но когда мы увидели Колядки на Кудрявці, то сразу вдохновились невероятной рождественской атмосферой и замечательными украинскими песнями. Мы хотим, чтобы в этот Сочельник зрители прониклись праздничным настроением, вспомнили народные песни, полюбовались невероятными украинскими нарядами и снова почувствовали гордость за свою культуру и нацию, – комментирует маркетинг-директор ICTV Сабина Абляева.
Над созданием фильма работали команды музыкального канала Megogo Live, пространства городской культуры Киева Кудрявка, саундпродюсер Ярослав Маяк (Тонка) и фольклорная группа ЩукаРиба.
— Megogo Live традиционно готовит проект к новогодним праздникам. В этом году у команды было много внутренних вопросов относительно того, что именно может быть актуальным для украинцев. Мы нашли идею и мечтали отойти от классического Щедрика, чтобы открыть зрителям новые традиционные песни. Хочется подчеркнуть, что каждый артист вместе с нами влюбился в этот проект и выложился на 1000%. Уверена, зритель это почувствует, – добавляет Лирон Добровольская, режиссер канала Megogo Live.
От замысла до реализации фильма прошло два месяца. Съемки проходили на Кудрявке во время блекаутов в Киеве с постоянными перебоями света и включенными генераторами.
Века назад на Кудрявке праздновали украинское Рождество. Но в течение десятилетий оккупации Советским Союзом все традиции исчезали из городов. Поэтому именно пространство Кудрявки возвращает украинцам забытые колядки в новом звучании.
– Наша культура важна, особенно во время очередной попытки уничтожения украинской нации все теми же захватчиками. И настоящая украинская культура сегодня переосмыслена визуально и музыкально. Песни, ранее исполнявшиеся под простейшие музыкальные инструменты, сегодня могут звучать в электронной обработке и распространяться на миллионы людей через Spotify, YouTube, Apple Music. Культура развивается только тогда, когда постоянно переосмысливается в актуальных формах и актуальных смыслах, – отметила СЕО Кудрявки Ольга Пилипенко.