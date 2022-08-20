Зрителей ждал сюрприз: Дорофеева дала концерт на Майдане Независимости

Украинская певица Надя Дорофеева после недавнего возвращения в Украину выступила перед бойцами Нацгвардии, а в минувший вечер дала концерт на “главной музыкальной площадке” страны во время войны – в киевском метро.

Концерт прошел на станции Майдан Независимости, где прозвучали украиноязычные треки с нового альбома певицы – первого EP на украинском языке. Зрители услышали и композицию Разноцветная, которую артистка недавно перевела с русского на украинский. Также она исполнила Гимн Украины.

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Кроме того, зрителей ждал сюрприз — во время концерта к Дорофеевой присоединился ее эксколлега по группе Время и Стекло Алексей Завгородний, он же Позитив. Вместе они спели украиноязычный хит дуэта Дым.

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Певица для выступления выбрала широкие брюки молочного цвета с цветным принтом и топ-корсетом цвета хаки.

Источник: Надя Дорофеева

Фото: Надя Дорофеева