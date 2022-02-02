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По многочисленным просьбам зрителей: Ани Лорак даст дополнительный концерт в Украине

2 февраля 2022, 09:14
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Ані Лорак
Источник: Ани Лорак

Популярная певица Ани Лорак анонсировала дополнительный концерт в Харькове с программой The Best.

На личной странице Instagram певица обнародовала видео приглашение на свои концерты в Украине.

Она сообщила, что их будет не три, а четыре, поскольку новость о туре Ани Лорак вызвала большой ажиотаж среди поклонников звезды.

— Дорогие мои, по вашим многочисленным просьбам – дополнительные концерты шоу The Best Ukraine! С нетерпением жду встречи с вами, – написала Ани Лорак.

Таким образом, 19 и 20 мая Ани Лорак будет выступать в Харькове, 22 мая – в Запорожье, 23 мая – в Херсоне.

Кстати, в сети уже стартовала продажа билетов. На концерт в Херсоне самые дешевые билеты стоят 690 грн. Однако если вы хотите посмотреть на Ани Лорак поближе, то придется выложить почти 2,5 тыс. грн.

Напомним, что летом 2021 Ани Лорак выступила в Украине впервые за семь лет. Она сыграла два концерта в Одессе, которые прошли с аншлагам и без провокаций.

Стоит отметить, что Ани Лорак родилась и построила свою карьеру в Украине. Но после начала войны на Донбассе и оккупации Крыма Россией она продолжала выступать в стране-агрессоре и получать там награды.

Впоследствии певица переехала жить в Россию. В 2014 году ее концерт в Украине сопровождался массовыми беспорядками и драками.

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