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В честь легенды: в Киеве может появиться улица Нины Матвиенко

22 октября 2023, 12:22
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Нина Матвиенко
Источник: Антонина Матвиенко

Именем народной артистки Украины Нины Матвиенко предлагают назвать улицу в Киеве. Соответствующая петиция появилась на сайте столичного горсовета.

— Прошу переименовать улицу россиянина Лескова в честь выдающейся певицы и актрисы Украины Нины Матвиенко. Нина Митрофановна заслужила улицу в самом центре Киева, — отметил автор петиции Даниил Василинюк.

Для того, чтобы предложение рассмотрели на сессии горсовета, оно должно набрать 6 тыс. подписей от людей. На момент публикации этого материала под петицией успело подписаться 1,1 тыс. граждан.

Дочь певицы Антонина Матвиенко распространила ссылку на петицию в соцсетях. То же самое сделал зять народной артистки Арсен Мирзоян. В комментариях подписчики отмечают, что оставили свой голос под обращением. Ценители таланта Нины Матвиенко убеждены, что она стоит того, чтобы ее память почтили таким образом.

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Легендарная певица ушла в мир иной в возрасте 75 лет. У нее осталось трое детей, муж и внуки. В последний путь артистку провожали сотни поклонников, среди которых немало украинских знаменитостей.

Близкие подруги Матвиенко вспоминали, что она болела и перенесла ряд операций.

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