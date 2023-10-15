В возрасте 79 лет умер Александр Востряков — солист Национальной оперы и народный артист Украины. Артист скончался на фоне тяжелой болезни.

Об этом сообщается на сайте Национальной оперы Украины.

В театре отмечают, что Александр был связан с одной из самых ярких страниц современного оперного искусства.

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— Его безупречное исполнение партий отечественного и мирового классического репертуара отличалось талантом и вдохновенностью, психологизмом и артистизмом. Его прекрасный тенор очаровывал тысячи поклонников оперы на протяжении почти полувека, — сообщается в Национальной опере.

Коллеги Вострякова отмечают, что за свою карьеру он выступал на самых престижных оперных сценах мира. Известно, что артист не только пел, но и учил этому других, будучи преподавателем сольного пения с 1990 года.

Конкретно о болезни, от которой умер Александр Востряков не сообщается. Известно, что прощание с легендой оперы состоится 17 октября в 11.00 в фойе театра.

Напомним, что в начале октября умерла Нина Матвиенко. Ей было 75 лет, и многие звезды начали вспоминать теплые моменты, связанные с Ниной. Ранее артистку называли хранительницей украинской песни и голосом души украинского народа.

Фото: Александр Востряков