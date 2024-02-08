Рассказ Марсиане военного и писателя Павла Вышебабы вошел в учебную программу 7 класса по украинской литературе. Это произведение входит в сборник Только не пиши мне о войне.

Павла Вышебабу будут изучать на уроках украинской литературы

На свой странице в Instagram автор рассказал о ценном воспоминании, связанном с этим рассказом.

— Когда я прочитал его на творческом вечере в Ужгороде, первый командир моей бригады, полковник Юрий Беляков вышел на сцену с мокрыми глазами и сказал в микрофон: “Все так и было”. Надеюсь, подростки также смогут это почувствовать, — отметил Павел Вышебаба.

Рассказ Марсиане основан на реальных событиях и рассказывает о пребывании бригады Павла в Донецкой области в начале полномасштабного вторжения. Военные заходят переночевать в опустевший детсад, в котором еще будто с утра были малыши.

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— Мы с нашей камуфляжной одеждой и грязными берцами, с нашим оружием и небритыми лицами выглядим здесь как пришельцы с другой планеты. Теперь уже мы чувствуем себя марсианами, которые прибыли на уютную Землю, — говорится в тексте.

Произведение затрагивает до глубины души, ведь оно очень точно передает реалии военного времени, которые не могут оставить равнодушными ни одного украинца.

Реакция сети на обновление учебной программы

В комментариях подписчики Павла Вышебабы радуются новости. Многие были уверены в том, что украинские школьники будут изучать его творчество.

Вас будет изучать в школе мой ребенок! Восьмилетка, которая, не шелохнувшись, слушала вас на творческом вечере в Сумах, только что искренне радовалась этой новости, жалеет лишь, что до седьмого класса еще далеко. Это надо. Они должны почувствовать и понять.

Мой ребенок будет вас читать на уроках украинской литературы, я в восторге.

Поздравляю, Павел! Поздравляю и вас, и нас, потому что для нас это важнее. Спасибо вам!

Слушали с детьми на классном часе — очень мощно.

Поздравляю тебя! Это отличная новость!

Дебютная книга Павла Вышебабы Только не пиши мне о войне вышла в конце 2022 года и за первые 15 дней стала бестселлером.

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Фото: Павел Вышебаба