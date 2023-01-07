Рождество по юлианскому календарю празднуют 7 января. Несмотря на разрешение ПЦУ встречать Рождество 25 декабря, многие украинцы сохранили традицию праздновать в январе. Звезды — не исключение.

Поздравление звезд с Рождеством 2023 собрали в материале.

Потап поздравил украинцев и выразил надежду, что следующее Рождество будет мирным.

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– Поздравляю с Рождеством украинцев, бесстрашно борющихся за ценности независимости и национальной самостоятельности в сложных условиях войны. Лично думаю о вас и спешу поздравить всех по случаю. Давайте надеяться, что предстоящее Рождество благодаря вашим усилиям будет мирным!

Эктор Хименес-Браво пожелал украинцам мирного неба и радостных праздников.

— В этом году возникло много споров относительно дня празднования Рождества: 24 декабря или, по старым привычкам, 6 января. Рад, что мы начали движение в сторону перемен, однако понимаю и тех, кто к переносу праздников еще не готов. Поздравляю с Рождеством тех, кто празднует его именно сегодня. Мирного вам неба и радостных праздников!

Ольга Сумская в Рождество пожелала украинцам сил на пути к победе над врагом.

– С Рождеством нас, родные! Самое главное наше желание – одолеть врага, а остальное – наживное… Сил нам и неутомимости в своем стремлении к победе! Христос рождается и нас защищает! Поклон каждому украинцу!

Присоединилась к поздравлениям и Илона Гвоздева.

– Поздравляю всех с Рождеством. Желаю мира, семейного уюта и здоровья!

Alyona Alyona уже традиционно встретила Рождество с родителями. Певица пожелала всем украинцам беречь семейное тепло при любых обстоятельствах.

– Я знаю, что этот год изменил нас всех. У многих людей изменился состав семьи, у кого-то она стала больше, а у кого-то, к сожалению, меньше. Но я хочу пожелать всем, чтобы при любых обстоятельствах семейное тепло и уютный семейный огонь всегда был с вами и из года в год передавался от старшего поколения к младшему. Всех поздравляю с Рождеством!

MamaRika показала свой праздничный стол.

– Христос Рождается!

А Ирина Билык поздравила украинцев коротким новогодним видео.

– Христос рождается! Славим его!

Семья телеведущего Григория Решетника в этом году празднует Рождество дважды.

– В этом году отпраздновали Рождество дважды – так решили родители! А они для нас – святые люди! С праздником вас, дорогие украинцы! Мира, согласия, любви и победы нашей стране!

Катя Осадчая и Юрий Горбунов также празднуют две даты.

– За одним столом в Сочельник молимся за мир, за согласие и победу. Наша семья в этом году отмечает две даты и постепенно переходим на празднование 24 декабря, как и большинство украинцев. С Рождеством, родные!

Леся Никитюк встретила Рождество в Ивано-Франковской области.

– Святой Вечер на Ивано-Франковщине. Косов. Встречаем первую звезду. Христос Рождается! Славим Его!

Павел Зибров тоже не остался в стороне от поздравлений.

— Чтобы все задуманное в жизни сбывалось, чтобы Божья благодать была в доме и согласие в семье. Пусть вместе с рождественской звездой на небе воцарится такой долгожданный победный мир в Украине! Христос родился! Славим Его!