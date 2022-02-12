Прошел скандальный год: как Тина Кароль одним клипом развернула свою карьеру

Ровно год назад 12 февраля Тина Кароль удивила всю Украину резкой сменой имиджа и репертуара. Артистка на протяжении всей свой карьеры не боялась петь о личном. Последние годы в глазах слушателей она была женственной, лирической и нежной музой с виду, но со стальным стержнем внутри.

На старте 2021 года Тина решила показать и другие свои стороны. Мир увидел сингл Скандал. Вечерние платья сменили футуристичные комбинезоны от украинского бренда TTSWTRS, а босоножки на шпильках — грубые ботинки. Вместо голливудских локонов волосы Кароль уложили в небрежный хвост.

Со своей стороны, Тина Кароль называла песню новым витком в карьере и своеобразным женским манифестом. Главный посыл композиции — освобождение от собственных преград, избавление от боли прошлого. А все это призвано подарить свободу в будущем.

— Песня Скандал о сильной девушке, которая хочет быть слабой, но только рядом с единственным мужчиной. Лишенная права на взаимную любовь она должна быть сильной, просто потому что так надо, — рассказывала тогда Тина Кароль.

Клип на песню Скандал

Снимал клип для Тины Кароль израильтянин Indy Hait.

— Я снял клип-перфоманс, где главенствует не сюжет, а личность певицы и ее дар рассказа большой истории в одной песни, — отметил режиссер.

Еще один интересным моментом является тот факт, что клип снимали на пленку.

— Мы снимали клип на пленку, чтобы сохранить достоверность атмосферы и максимальную честность кадра. Скандал — это история с открытым финалом, концовку которого выбирает сам зритель, — добавил Indy Hait.

Кстати, съемка на пленку довольно дорогостоящая, так как проявлять ее приходилось в Великобритании.

Спустя год Кароль опубликовала видео, в котором рассказывается история создания клипа на песню Скандал.

На нем ее команда призналась, что песня очень подходит Тине, но для слушателей артистка предстанет в непривычном образе.

В ролике много нетипичной для Тины хореографии. Помогала ей в этом Марина Кущева. По словам девушки, артистка очень пластичная и выносливая, поэтому работа шла быстро.

Новый образ пришелся по душе и слушателями, и Тине Кароль. Ведь спустя не так много времени она выпускает еще более провокационное видео на песню Красиво. Похоже такая Тина с нами на долго, поэтому слушаем и наслаждаемся.