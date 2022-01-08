Голливудский актер Леонардо Ди Каприо поразил пользователей сети своей физической формой.

Вместе с моделью Камиллой Морроне звезда отдыхает на острове Сен-Бартелеми. Папарацци сфотографировали пару во время купания в Карибском море.

Поклонники отметили, что во время новогодних праздников Леонардо набрал несколько лишних килограммов. А некоторые предположили, что актер намеренно поправился для роли в новом фильме.

Пузатенький стал.

Лео – такой милый пухляш.

Жиру – бой, Лео.

Ди Каприо уже не тот.

Это все новогодние праздники!

Может, набрал вес для фильма?

Морской тюлень.

Тот, кто никогда не переживал за фигуру.

Все равно он невероятный, – пишут в сети.

Следует отметить, что 47-летний Лео уже около пяти лет встречается с 24-летней Камилой. Но несмотря на долгосрочные отношения, официального выхода на красной дорожке у пары так и не было.

Ранее мы писали, что в честь Леонардо Ди Каприо ученые назвали новый вид дерева. По словам специалистов, таким образом они почтили актера за его помощь в спасении от вырубки тропического леса в Камеруне, который славится своим биоразнообразием.

Новый вид дерева получил официальное название Uvariopsis dicaprio. Это первое растение, которое получило свое официальное научное название в 2022 году.