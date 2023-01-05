Российского режиссера Никиту Михалкова госпитализировали в тяжелом состоянии в Москве. Известно, что 77-летнего путиниста сначала привезли в первую больницу, и уже там ему стало еще хуже.

После этого врачи решили, что его нужно перевезти в другое лечебное учреждение используя реанимационную бригаду. По данным российских СМИ, у Михалкова наблюдается Covid-19 пневмония.

После новости о госпитализации, ситуация прокомментировала жена режиссера. Она заявила, что точный диагноз еще неизвестен.

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Примечательно, что и сами врачи никаких прогнозов еще не озвучивали, а состояние Михалкова оценивают как тяжелое.

Напомним, что сам кинорежиссер активно поддерживает кровавую диктатуру в РФ и войну, которую Россия развязала против Украины. 24 февраля 2022 года он выступил за признание так называемых ЛНР и ДНР частью России, а также поддержал начало полномасштабного вторжения в Украину, якобы за наше предательство и убийство жителей Донбасса.

Также Михалков набросился на Галкина за его поддержку Украины. Ранее режиссер резко прокомментировал возвращение Пугачевой в РФ. Тогда он сказал, что люди, уехавшие из своей страны, обнулили заслуги перед ней и больше никому тут не нужны.