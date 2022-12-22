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Персони

Михаил Кацурин собирается жениться на Дорофеевой: Дантес не готов отпустить

22 декабря 2022, 17:52
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дорофеева

Ресторатор и новый возлюбленный Даши Дорофеевой Михаил Кацурин собирается жениться на певице. В этом уверен экстрасенс Максим Гордеев, который тщательно оценил отношения между парой и сделал расклад.

— У них 100% будет свадьба. Карты показывают, что у них будет очень счастливая семья, — заявил Гордеев в выпуске Слава+.

Однако здесь можно наблюдать настоящий любовный треугольник — бывший Нади Владимир Дантес не готов так просто отпускать свою бывшую. Экстрасенс уверен, что певец все еще испытывает к ней чувства.

Да и отношения с Дашей Кацуриной, бывшей Михаила, ничего у артиста не получится.

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— Что касается Вовы с Дашей Кацуриной, то я не уверен в их общем будущем. Даже если будут дети — Дантесу нужно отпустить Надю. Вижу, что он болезненно переживает период после разрыва отношений, — добавил Максим.

На днях стало известно, что Кацурин и Дорофеева заболели — вполне возможно, что это Covid-19 или грипп. Надя призналась, что у них очень высокая температура, которая плохо сбивается. Болит голова и практически не проходит.

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Теги
Владимир Дантес Даша Кацуріна Міша Кацурін Надя Дорофеева
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