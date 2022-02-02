Украинская актриса Ирма Витовская, сыгравшая одну из ролей в комедии Лучшие выходные, поделилась своими впечатлениями от съемок, а также тем, как проходил ее подростковый возраст.

О своем бунтарстве и амбициозных планах на украинский кинематограф она рассказала в интервью Фактам ICTV.

В новой комедии зрители увидят Ирму в домашнем халате и с полотенцем на голове, однако этот образ не мешает ей транслировать уверенность и стойкость. В Лучших выходных рассказываются четыре новеллы. В одной из них подросток Алиса (кинодочь Ирмы) решает наперекор матери поехать в Киев, чтобы встретиться со своим непутевым отцом-рокером.

— Многие украинцы помнят вас как часть молодежной культуры, а сейчас вы уже играете маму, пытающуюся уберечь дочь от дурацких поступков. Как вам это?

— Нормально. Я уже мама, у меня много киносыновей и кинодочерей, и вот сейчас у меня появилась еще одна кинодочка, очень симпатичная. Я люблю, когда у меня хорошие дети, они у меня все хорошие.

Я стараюсь каждую маму сделать разной, поэтому сразу спросила режиссера, в каком регионе живет эта мама, какая у нее социальная история, какие ценности — и вот такой персонаж у нас родился.

И учитывая, что мама хочет уберечь дочь от повтора своей судьбы – от этого и выстраивается вся история отношений. Все заложено в сценарии. Мое дело — олицетворить ту маму, которая будет отличаться от других. Собственно, в этой маме есть и осторожность, и волнение, и желание оградить дочь от повтора драматической романтической истории.

— А каким вы были подростком?

— Разным. Очень лояльным, был период глуповатой крови, подъездной лирики, как я его называю. Сложное время, протестное — ну, потому что я была подростком во времена 80-х и 90-х, а это совсем другая история. Разрушение одной системы, переход в другую, поиски себя, своего предназначения. У современных подростков все совсем по-другому.

— То есть что-то похожее на Алису — была подъездная романтика?

— Подъездная романтика, смелость, авантюризм. Да, конечно, это все было (смеется).

— А какое у вас мнение по поводу современной молодежи?

— Мне кажется, что они очень амбициозные и самобытные, страшные индивидуалисты. Но, несмотря ни на что, мне кажется, что им не хватает стержней, нет привязки к родине. Не у всех, конечно, хотелось бы эту историю зацементировать: кто они и для чего они здесь, где живут и в какое время.

Мне не хватает их включения в историю – того, что мы делали в течение десятилетий, находя место для себя и своей страны.

Хотелось бы от них больше активности, но без потери индивидуальности и желания проявлять себя как лидер. Тогда мы сделаем страну-сказку. Они все для этого имеют, просто нужен толчок – бах, и включение амбиций.

— Говоря об амбициях. Вы имеете большой багаж опыта работы в кино и театре. Вам этот опыт помогает или приходится каждый раз притираться?

— Я притираюсь к каждому новому персонажу, к коллективу. И главное для меня – диалог с режиссером и, конечно, с партнерами – вместе можно воплощать невероятные вещи.

Это пинг-понг: каждый партнер – твой успех, нужно уметь слышать друг друга и двигаться в одном направлении. Но что касается опыта – да, он набирается. Если посмотреть на свои работы 20 лет назад, то я, конечно, вижу, что есть определенное движение, и оно положительное.

Однако надо понимать, что первая успешная роль в молодом возрасте – только начало, далее нужно пахать еще больше, и стараться не повторяться, искать себя.

— Украинское кино сегодня – это о неожиданных изменениях, а вы, в прямом смысле, были частью нового украинского кино и культуры. У вас был опыт съемок в первом украиноязычном сериале. Как вы оцениваете развитие кинокультуры сейчас? Есть ли принципиальные изменения? Чего бы вам хотелось видеть больше?

— Я вижу, что мы очень растем в качестве, о чем, в частности, свидетельствуют многочисленные победы на проходящих в последние годы фестивалях и то, насколько часто у нас появляются новые имена — режиссеры, сценаристы. Все уже работает, как часики.

Главное, чтобы это не останавливалось. Я считаю, что такая страна, как Украина, должна иметь в мировом кинематографе свое очень четкое окно возможностей. Но даже сейчас, когда каждый новый фильм становится успешнее, чем прошлые — все потому, что уже есть финансовые возможности и наработанные мышцы.

И очень хочется не забывать ни одного кинематографиста, работавшего в стагнационные времена, ведь без них ничего бы не произошло. Они передавали этот опыт, свои знания, культурный код. Поэтому я аплодирую каждому кинематографисту, который на этой территории создавал что-нибудь свое.

Мы не должны забывать, несмотря на сложные времена, слабые картины, о каждом из них. За их именами стояли большой труд и надежда. Все это, в конце концов, сработало – мы растем все больше, это их заслуга!

— Вы чувствовали, что Леся + Рома – новая вещь для Украины?

— Я была очень счастлива, что этот сериал сработал. Благодаря ему удалось разрушить определенные мифы в головах относительно урбанистического украинского языка, вывести его в быт. Он стал восприниматься гораздо легче.

Мы подвинули восприятие языка как протокольного, формального, архаического, и превратили его в живой, городской и настоящий. Я видела реакцию на востоке и юге Украины — мне не позволяли переходить на русский в формате: ну, не говори так, пожалуйста! Леся + Рома – прорыв по снятию определенных антипатий, пристрастного отношения, мифов.

Считаю, здесь нужно поаплодировать всей команде, которая сделала этот продукт. Тогда я надеялась, что то время, в котором мы живем сейчас, настанет раньше.

Но так сложилось, что оно все-таки наступило немного позже – теперь, когда есть много замечательных проектов. Хочется иметь их как можно больше, в разных жанрах. Чтобы кино стало жить во всех слоях общества.

— Очень амбициозно!

— Амбициозно! Почему бы не ставить большие планки? Если никуда не двигаться, можно просто сесть и довольствоваться тем, что есть. Убеждена, что мы снимем еще не одну оскаровскую историю.

— Как вам работать с режиссером Владом Климчуком?

Первый раз вот, видите. Теперь я буду откликаться на умницу, молодец (смеется). Нет, на самом деле он очень положительный и уверенный: поражает, как он слышит, как он видит. Думаю, что это начало его большого пути. Искренне желаю ему удачи.

— Какими должны быть самые лучшие выходные?

Такими, как вы их чувствуете – у каждого они разные. Кто-то любит на рыбалку, кто-то любит с детьми. Я люблю ничего не делать, люблю лежать и балдеть (смеется).

Лучшие выходные 2022

Комедия Лучшие выходные рассказывает несколько историй совершенно разных людей, которые просто хотят счастья в этом мире. Организатора фестиваля Ольгу (Дарья Петрожицкая) ждут напряженные рабочие дни. Поэтому на свидание с немцем, примчавшимся к ней, времени нет. Приехавшая в Киев в поисках работы карьеристка Мира (Наталья Бабенко) потеряет там родного брата.

Юная одесситка Алиса отправилась на фест, чтобы найти своего отца, а четыре товарища хотят самого масштабного мальчишника.

Вся комедия будет проходить под хиты ряда украинских артистов.