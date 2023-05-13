Мы занимались любовью: итальянец в финале Евровидения 2023 тронул откровенностью

Италию в финале Евровидения 2023 представлял Марко Менгони с песней Due vite.

В одном из интервью певец рассказывал, что его композиция Due vite об отношениях между разумом и бессознательным.

Обнажающий текст не типичен для мужских песен, но Марко это не остановило. Спел итальянец довольно ровно, хотя в подобных композициях ожидаешь большего надрыва. Ровно, но без перчинки. Постановка красиво подчеркивала его выступление, но иногда возникало ощущение, что оператор сам не знает, кого снимать: певца или акробатов позади. В целом, хорошая заявка на прохождение в первую десятку.

Марко Менгони — что известно о представителе Италии на Евровидении 2023

Марко Менгони – популярный в Италии исполнитель. В 2009 году он выиграл на шоу Х Фактор, а сразу после него представил свой первый мини-альбом. Кроме того, у него есть еще один полноценный альбом и множество синглов. Марк Менгони за свою карьеру собрал немало наград, среди которых есть и MTV Europe Music Awards.

В 2013 году Марко уже участвовал в Евровидении. В том году он победил на Фестивале итальянской музыки Сан-Ремо с песней L’Essenziale. На Евровидении 2013 артист занял седьмое место.