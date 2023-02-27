Латвийская певица Лайма Вайкуле разозлила россиян своим концертом в Израиле. Артистка в который раз ясно дала понять, что полностью на стороне Украины.

Так, в конце концерта Лайма заявила со сцены: — Мы с Украиной. Также она представила зрителям украинского хореографа Елену Коляденко, которая является руководителем Freedom-баллет. Она вышла на сцену с сине-желтым флагом и выкрикнула: — Слава Украине!

— Будьте здоровы, будьте счастливы… Поверьте нам, мы никогда вас не будем обманывать, будем петь вживую, будем менять костюмы, делать пластические операции… Одним словом, мы с вами, мы вас любим. И сегодня мы с Украиной, — сказала Вайкуле.

Стоит отметить то, что в зале присутствовала близкая подруга Лаймы — певица Алла Пугачева вместе со своим супругом, юмористом Максимом Галкиным.

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Российские поклонники Лаймы разозлились не на шутку. Они продолжают верить кровавому диктатору Владимиру Путину, а потому набросились на певицу с гневными словами.

А почему по-русски? Ну и говори по-украински или на своем.

А почему Лайма говорит на русском языке? Говорила бы на украинском, раз с флагом Украины бегает.

Там и оставайся!

Без украинского флага уже не собрать зал?

Я конечно в шоке от увиденного! Лайма, я думала вы умнее и выше всего этого.

Теперь они с Пугачевой будут содержать весь Израиль.

Вот ваш удел, выступать в сельском клубе… Итог вашей жизни, — пишут обиженные россияне.

Украинцы же в свою очередь благодарят Лайму за поддержку и смелость.

Спасибо вам, Лайма, за поддержку Украины.

Вы мудрая женщина.

О москалей колошматит. Прекрасно. Сидите в своей Раше и не вякайте. Люди во всем мире выдохнули.

Чтобы поддерживать Украину, не надо быть украинцем, достаточно быть человеком! Спасибо вам!

В этом и разница между вами и нами! Нам — украинцам, неважно на каком языке говорит человек, главное, чтоб он оставался человеком. Лайма — вы всегда великолепны, — пишут в комментариях.

Фото: Лайма Вайкуле