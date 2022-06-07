Рэп-исполнительница Alyona Alyona вышла на Марш Матерей в Чехии в Международный день защиты детей — 1 июня.

Мирное шествие, к которому присоединилась артистка, прошло в городе Брно. Это второй марш, на который вышла Alyona Alyona. Первый с ее участием прошел 19 мая в Германии. Тогда была хода в вышиванках.

Артистка сказала, что для нее была большая честь быть рядом с женщинами, которые забрали своих детей от обстрелов и работающих на фронте.

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— Мы пели вместе украинские песни, от которых постоянно были мурашки по телу. Прохожие просто останавливались и фотографировали нас, снимали на видео и подпевали. Этот мирный марш еще раз подтверждает, что украинцы сейчас едины, как никогда. Было очень приятно, что на марш пришла мер города Брно, чтобы выразить слова поддержки и соболезнования украинским семьям, и еще раз протянуть руку помощи для всех, кто в ней нуждается, — отметила Alyona Alyona.

Также в Международный день защиты детей Марш Матерей прошел одновременно в восьми европейских городах.

Отметим, что на сегодняшний день российскими захватчиками убиты более 260 украинских детей, 463 получили ранения. Еще 3 млн маленьких украинцев перемещены в Украине, 2,2 млн — беженцы, а 238 329 детей насильно депортированы в Россию.