Певица Тина Кароль высказалась о запрете российской музыки в Украине.

Артистка отметила, что вопрос о запрете назревал давно, это было необходимо и правильно.

— Очень важно держать строй, который интересен только нам. Так же я бы выступила с инициативой, что мы должны навести порядок в концертной деятельности, которая называется Благотворительные концерты в поддержку Украины, где собираются средства. На этих концертах часто артисты исполняют российские песни, — подчеркнула Тина Кароль.

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Певица говорит, что если используются такие песни, то концерты должны называться коммерческими и они никак не могут представлять Украину.

— Тут нужно навести порядок… У сообщества за рубежом вопрос, мы воюем или поем на русском в благотворительных концертах. Я бы хотела, чтобы это вынесли на согласование и урегулирование. Это даст возможность развивать молодежь и дать им шанс звучать, — отметила артистка.

Тина Кароль подчеркнула, что мы уже должны начать писать историю без России и рашистов.