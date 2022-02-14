Президент Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская записали видео на День святого Валентина. Они пожелали любви к Украине.
– Всем добрый вечер. 14 февраля 2022 года. Снимаем это видео с супругой не просто так. Очень важно сейчас показать всем, что мы вместе, дома, мы в Украине, — сказал Зеленский.
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Глава государства и его супруга записали видеозапись дома на День влюбленных. На заднем фоне можно увидеть, что они просматривают программу Свободу слова на телеканале ICTV. Президент и Елена Зеленская поздравили украинцев с праздником.
– Поздравляем всех с Днем влюбленным. Хотим сказать: любим друг друга, любим Украину, — призвала первая леди.
Подписчики отметили в комментариях к сообщению в Instagram, что пара выглядит очень мило и по-домашнему.
- Вы хорошие и светлые!
- Боже, какие милые!
- Такие милые, терпения вам.
- Любви и счастья вашей семье.
- Прекрасная пара.
- Мира всем нам.
- Мы вместе! Мы одна страна. Одна команда. Одна семья.
- Молодцы! Да держать.
- Мы тоже любим Украину.
Фото: Елена Зеленская