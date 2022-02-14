Президент Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская записали видео на День святого Валентина. Они пожелали любви к Украине.

– Всем добрый вечер. 14 февраля 2022 года. Снимаем это видео с супругой не просто так. Очень важно сейчас показать всем, что мы вместе, дома, мы в Украине, — сказал Зеленский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Глава государства и его супруга записали видеозапись дома на День влюбленных. На заднем фоне можно увидеть, что они просматривают программу Свободу слова на телеканале ICTV. Президент и Елена Зеленская поздравили украинцев с праздником.

– Поздравляем всех с Днем влюбленным. Хотим сказать: любим друг друга, любим Украину, — призвала первая леди.

Подписчики отметили в комментариях к сообщению в Instagram, что пара выглядит очень мило и по-домашнему.

Вы хорошие и светлые!

Боже, какие милые!

Такие милые, терпения вам.

Любви и счастья вашей семье.

Прекрасная пара.

Мира всем нам.

Мы вместе! Мы одна страна. Одна команда. Одна семья.

Молодцы! Да держать.

Мы тоже любим Украину.

Фото: Елена Зеленская