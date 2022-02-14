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Мы дома, мы в Украине: президент и первая леди записали видео в День влюбленных

14 февраля 2022, 23:17
Юля Захарченко редактор ленты
Мы дома, мы в Украине: президент и первая леди записали видео в День влюбленных

Президент Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская записали видео на День святого Валентина. Они пожелали любви к Украине.

– Всем добрый вечер. 14 февраля 2022 года. Снимаем это видео с супругой не просто так. Очень важно сейчас показать всем, что мы вместе, дома, мы в Украине, — сказал Зеленский.

 

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Глава государства и его супруга записали видеозапись дома на День влюбленных. На заднем фоне можно увидеть, что они просматривают программу Свободу слова на телеканале ICTV. Президент и Елена Зеленская поздравили украинцев с праздником.

– Поздравляем всех с Днем влюбленным. Хотим сказать: любим друг друга, любим Украину, — призвала первая леди.

Подписчики отметили в комментариях к сообщению в Instagram, что пара выглядит очень мило и по-домашнему.

  • Вы хорошие и светлые!
  • Боже, какие милые!
  • Такие милые, терпения вам.
  • Любви и счастья вашей семье.
  • Прекрасная пара.
  • Мира всем нам.
  • Мы вместе! Мы одна страна. Одна команда. Одна семья.
  • Молодцы! Да держать.
  • Мы тоже любим Украину.
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Фото: Елена Зеленская

Теги
Владимир Зеленский , День закоханих , День святого Валентина , Кохання , Елена Зеленская , Президент України
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