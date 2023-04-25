25 апреля на телеканале ICTV2 выйдет новый военный мини-сериал Табун. Накануне премьеры исполнитель главной роли Митя Рыбалевский в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал о своем герое, семейной жизни и пророчестве Богдана Ступки.

— Ранее в интервью вы признавались, что очень придирчивы к выбору ролей. Играете преимущественно в театре и изредка соглашаетесь только на особые роли на телевидении и в кино.

— Да, и вот я ее получил (улыбается).

— Чем проект оказался для вас особенным, что согласились сняться в сериале?

— Здесь кайфовый материал. Прочитал сценарий и сразу понял: это будет разрыв. Помню, на площадке на другом проекте не мог оторваться от сценария, сидел запоем читал Табун. Я же сразу влюбляюсь в материалы, в персонажа, если это мое.

— Герой сразу вам понравился? Расскажите о нем подробнее.

— Во-первых, как вы сказали, это действительно герой. Иван Диденко — разведчик, украинец, наш родненький. Вообще есть реальная история, что сам Черчилль хотел провернуть операцию по поиску антидота ядовитого газа. Оказывается, на территории Украины разрабатывается нацистами газ под названием Табун, который может уничтожить население Европы.

Наши сценаристы взяли за основу эту историю. Но додумали, что миссию будет выполнять украинский диверсант, который как-то попал в британскую разведку. Это же кино — можно придумать что угодно (смеется). Вот и придумали, что Диденко еще во времена Петлюры воевал за прекрасную независимую Украину. Был ранен, и его вывезли за границу, в Польшу. Чтобы уехать оттуда, у него не было ни денег, ни документов. Впоследствии там ему знакомый предлагает работу, которая выводит его на британскую разведку. Только спустя почти 20 лет Иван оказывается в Украине по приказу Черчилля.

— Так ваш герой спасает всю Восточную Европу от гибели?

— Да, спасает и вмешивается в разработку смертоносного газа.

— Почему именно вашего героя выбирают для такой миссии?

— Потому что мы украинцы. И нам под силу спасти весь мир (улыбается). А если без шуток, так оно и есть. Мой герой знает немецкий, конечно, английский — разведчик, который разбирается почти во всем. Как и современные разведчики это умеют. Разведчик — это вообще самая сложная парафия именно среди военных профессий.

Если сравнивать, например, с артистическим цехом, то это как клоун, который на манеже. Клоун даже самая сложная профессия среди актеров. Он должен уметь все: от жонглирования, акробата до философа. Так и разведчик. Он владеет всеми видами оружия, умеет управлять всеми видами транспорта: от велосипеда до самолета. Он — универсальный солдат.

Хотя сейчас в сегодняшних условиях все наши ребята, защищающие нас, являются универсальными воинами. Актеры, бармены, айтишники, фотографы, артисты балета, музыканты, повара и так далее — 24 февраля стали на защиту государства.

— Как играть этого универсального солдата? Ко всему еще и говорить на немецком. Приходилось разговаривать на иностранном?

— Да, и очень много. Я изучал немецкий в школе с 5-го класса. В сериале я буду говорить на немецком и английском. Чтобы запоминать большие тексты на иностранном, писал себе транскрипцию. Потому что, например, в экшн-сценах думать о чем-то на иностранном языке, когда все происходит со стрельбой, погонями, пробежками, трудно. Это крутая школа была для меня. Опыт в актерскую копилку упал мне очень мощно (смеется).

— На съемках у вас с собой были листки с прописанным текстом. Это именно фразы на иностранном языке?

— Нет, это я на каждый съемочный день выписывал себе фразы… это такая старая актерская школа. Как в театре, берешь тетрадь — с одной стороны пишешь роль с репликами твоих партнеров, а другую сторону оставляешь пустой и там выписываешь все действия персонажа, о чем он думает, как он живет. К работе над хорошим, качественным кино надо также подходить качественно.

— Сериал собрал многих знаковых актеров. Вот, например, Андрей Исаенко также играл уже в исторических фильмах. Здесь у вас был обмен опытом?

— Мы уже давно друг друга знали. Совместный опыт — это не из проекта в проект, это на всю жизнь. Уважающий свое дело актер никогда не останавливается. Он всегда учится. Ты учишься у своих партнеров, у друг друга. Это задача актера по жизни — учиться, никогда не останавливаться, и тогда к чему-то мы и придем.

— До войны вы играли в нескольких театрах и имели высокую занятость. Как удавалось все успевать, ведь кроме всего вы еще и многодетный отец.

— Пытался совмещать спектакли в родном театре Франко и были выезды во Франковск в другом театре. Еще был и есть спектакль в театре Золотые ворота Слава Героям, на Левом берегу был спектакль Иллюзии, и плюс были съемки в кино.

Как многодетному отцу ужиться в таком режиме и всем уделить время и внимание? Надо стараться, стараться. Но дети уже привыкли к тому, что родители актеры. Моя жена Анастасия Чумаченко тоже актриса. Крутая до безумия. Мой тыл, моя атака, моя нежность, любовь и надежное плечо.

— Кто водит их в школу, садик?

— Мы. Марго, Марк, Марта — в школу. А Макар в садик. Они очень кайфовые, наши детки. Каждый со своим характером и талантами. И главное, что они осознают, гражданами какой страны они являются. И знают, кто враг.

— Интересно, как обычно проходит ваш актерский день, совмещенный со всеми семейными хлопотами?

— Всегда хочется поспать, но это редко удается. Мой день часто начинается с приготовлений для всей семьи. Я очень люблю готовить, поэтому меня можно сразу увидеть у плиты. Настя меня ругает за то, что я на неделю вперед стараюсь наготовить: и первое, и второе, и пятое. Потом, приготовив, посмотрю какой-то новый рецепт и еще что-то приготовлю. А жена еще и сладенького чего-то испечет. Мы сейчас с семьей наконец заводим привычку уборки. Раньше все было на мне или на Насте.

— Во сколько начинается ваш день?

— Зависит от того, какие планы на день и какой это день. Сейчас спектакли в театре начинаются раньше, поэтому надо по-другому распределять время. Плюс ко всему, не забывайте о воздушных тревогах. Они тоже вносят коррективы в жизнь каждого украинца.

— Сразу готовите завтраки?

— Иногда дольше спим, когда старшая дочь позволит. Она утром тоже встает и может взять на себя хлопоты по сбору младших. Дети, как старые бабы и деды — утром их подрывает, хоть выходной у них. Но когда им надо в школу-садик, их не добудишься (смеется).

— Что готовите?

— От панкейков и дальше… Мы всегда закупаем много молока (у нас два холодильника — один на балконе, другой на кухне). Когда такой прайд, его надо прокормить. Мяса, например, закупается на два холодильника сразу, чтобы лежало уже замороженное. У нас не кухня, а все цеха, как в ресторане или столовой, по сути (смеется).

— Сколько времени уходит на приготовление для всей семьи? Когда еще и с расчетом, как вы говорите, чтобы на неделю хватило.

— Часа два или три. Но я это делаю с вдохновением. Врубаю себе музычку и готовлю. Еще параллельно тексты учил, до начала полномасштабного вторжения, а сейчас мониторю новости. Держу руку на пульсе, так сказать. Жена и дети в это время занимаются своими делами и постоянно подходят что-то ухватить с плиты. Терпеть этого не могу (смеется).

— Так жена отвечает за сладенькое, а вы готовите основное?

— Нет, она тоже готовит прекрасно, вкусно. Это не мы распределили между собой эти роли, так сложилось. Так было и в семье моей жены — тесть очень любит готовить. А потому, что мне это нравится также, этим занимаюсь и я в нашей семье. Ко всему, у каждого украинца произошла личная рефлексия на войну. У Насти просто исчезло вдохновение систематической готовки. И это нормально, это реакция. Однако она активна в помощи переселенцам. Я горжусь.

— Детей балуете подарками?

— Раньше очень! После каждой поездки во Франковск или гастролей нашего театра всегда возвращался с полным чемоданом подарков. Мой костюм на Слава Героям занимал полчемодана, а все остальное — игрушки для малышей. Можно сказать, что дети уже живут наполовину в своих комнатах, все остальное — игрушки. Мы половину уже раздали по садикам, детским приютам. Стараемся помогать другим деткам.

— А жене?

— Настеньке тоже привозил. Но не игрушки (смеется). Для нее лучший подарок — чтобы мы были рядом. Чтобы наша семья была вместе и кот Джордан.

— Сейчас вы живете в квартире?

— Да, конечно.

— Не хотите собственный дом?

— Это планы на когда-то. Для этого нужен прочный финансовый фундамент. А вообще, во-первых, актуальна наша победа в этой войне. Победа Украины над этим тотальным злом, нелюдями.

— Потому что профессия не позволяет?

— Профессия позволяет. Но мы же с вами говорили, что не соглашаюсь на все. Возможно, если бы я соглашался на все эти сериалы, которые снимались у нас, то, может, я бы себе позволил давно уже машину. И не одну. И квартиры еще, чтобы обеспечить каждого ребенка жильем на будущее.

— До войны вы были довольны гонорарами, которые получали?

— Да. Конечно, верю, что дальше будет больше, но со временем. Сейчас надо держать не только семью, но и помогать нашим защитникам. Считаю, так должно быть. Кто чем может. Копейкой, делом…

— То есть репутация много значит?

— Да, с годами ты сам ее себе зарабатываешь. Свою репутацию хочу заработать на качественном кино и театре.

— Сколько времени вам еще нужно, чтобы иметь уровень тот, о котором мечтаете?

— Не знаю. Идет, как идет. Все, что не делается — все к лучшему.

— Вы оптимист?

— Скорее — реалист.

— Сейчас уже можете сказать, какие у вас были отправные точки, которые помогли вам, сделали ваше имя? Что было весомое в вашей карьере?

— Много разных моментов, люди, режиссеры кино и театра. Но если говорить о мощном толчке, то это Стас Жирков. Он пригласил меня в свою работу, которая была продукцией Ивано-Франковского театра и его Золотых ворот. В свое время у меня была так называемая “актерская депрессия”. Это был 2015 год. Мне казалось, что я плыву, как ракушка, которая прилипла к барже, получаю свою зарплату, какие-то роли есть в театре, и все на этом. И потом один звонок все изменил.

Помню, в дождливую погоду Стас позвонил мне: “Узнаешь? Знаешь кто я?”. Да конечно, что знаю. Говорит: “У меня есть для тебя предложение”.

В 2016 году в январе мы выпустили спектакль Слава Героям в Золотых воротах. И, как написала одна из критиков, Ирина Чужинова: “Стоило только Рыбалевскому с Ксенией Башей перейти 800 метров от своего театра к другому наверх, как все началось и закрутилось”.

Затем сделали этот спектакль в Ивано-Франковске с другими актерами, что позволило через год получить предложение от Ростислава Держипольского сыграть в его Гамлете Полония. Это предложение, это тоже мой толчок… Далее роли в спектаклях Дмитрия Богомазова Кориолан, Украденное счастье. Плодотворная работа с Иваном Урывским Лымеровна, Трамвай Желание. С болью в сердце вспоминаю Гимн демократической молодежи Юры Одинокого и Сергея Жадана. Линаса Зайкаускаса с его Кавказским меловым кругом.

Мне Сильвестрович еще как-то предсказывал это. Говорил, что у меня все начнется в 32. Почему-то тогда так сказал. А мне же хотелось всего, влезть в каждый спектакль. Когда я пришел в театр, мне было 26-27 лет. Только тогда наконец-то стал официально актером, а до того два года после выпуска из театрального ждал прослушивания. Работал на съемочных площадках, в ночных клубах.

— Почему не сразу пошли работать в театр?

— Потому что там не было мест. И тогда Ступка мне сказал, что твое придет: “Ты пришел, тебе дается, у тебя есть главные роли”. А я говорил, что хочу все: и в театре, и в кино хочется все. Но так не бывает.

Когда уже Сильвестрович умер, я помню, пришел к нему на могилу и ему сказал: “Дедушка, так и случилось, спасибо”. Все закрутилось в 32. Пошло-пошло. Пожалуй, главный толчок и вообще движущая точка — это когда после того “выстраданного” прослушивания в театр, в далеком 2007 в своем кабинете Богдан Сильвестрович сказал:

“Смотри, Дима. Шесть за и шесть против. Но еще есть один голос, мой. Как ты думаешь, куда я его поставлю? (пауза) Не подведи меня (с улыбкой). Иди. У тебя в два часа репетиция”.

Думаю, не подвел…

— Вы счастливый человек?

— Я счастливый. Счастлив быть отцом, актером, гражданином своего несокрушимого государства. Но говорю, главное сейчас все силы бросить на победу, а потом на восстановление нашей красавицы. Дома мы отстроим, а вот людей уже не вернем. Вспомним всех, кто отдал свою жизнь, всех, кто был замучен, убит, изнасилован этими нелюдями с болот, каждого ребенка убитого, изнасилованного.

Всех вспомним… И не простим. По крайней мере, я и моя семья. Такое не надо прощать. Точка. А после будет и кино, и роли, и покой.